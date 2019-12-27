科技協作平台曾被轟成功率太低　機電署指現有逾50成功配對

機電工程署去年6月推出科技協作平台，羅列政府部門及公營機構等對科技發展的需求，由大學及初創企業提出相關的創新科技方案，以作配對。此平台曾被立法會議員炮轟配對成功率太低。機電署署長薛永恒今日(27日)表示，平台至今已經有50多個成功配對例子，又形容該署於此事上如同「媒人」，將新科技帶入公共服務。

立法會環境事務委員會今年5月開會曾提及，上述科技協作平台「E&M InnoPortal」有10個成功配對個案，但當中大部分為企業提出產品，由政府試用。針對政府提出需求而有解決方案僅有5宗個案，當時被立法會議員批評比例太低。

薛永恒今日接受電台訪問表示，至今已有50多個成功配對的例子，其中一個成功配對個案是「扶手梯影像分析」技術，此技術可監察扶手梯有否出現導致「爆梯級」的外物，署方已將其推介予港鐵公司，並已於部分港鐵站試用。另一項例子是現時九龍灣機電署總部對出試驗的3層高停車設施，設施由機電署與運輸署合作引入，擬於荃灣一個臨時停車場搭建試用。

薛永恒冀望將上述平台服務範圍擴大至大灣區，務求將大灣區科研公司產品引入香港展示及應用，藉此提升政府服務。