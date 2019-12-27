機場三跑工程用更多公眾填料填海　料可追回滯後進度

耗資過千億港元興建的機場第三跑道系統，早前因受填料供應短缺影響令工期滯後。機場管理局今(27日)交代最新工程進展，指已加強整體填料供應，包括今年9月底開始從廣西引進海沙供應。該局預計，填海工程可在未來數月按既定時間表進行，令機管局能夠按照原定目標，分別在2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統。

機管局向立法會經濟事務委員會提交文件，交代三跑工程進展。文件指，關鍵區域內的填料鋪設工程需按計劃在明年完成，該局從多個來源採購不同種類的填料，包括內地的機製沙、本地公眾填料接收設施的合適填料等。

除了從廣西引進海沙外，機管局亦微調填海工程設計，在水平面以上及以下的合適位置採用更多公眾填料，令公眾填料量在過去數月顯著增加。該局指，隨着填海工程進入高峰期，填料供應一直持續增加，預計在內地的填料供應增加下，整體填料供應將足以繼續支持其完成填海工程，並可追回現時滯後的進度。

至於二號客運大樓的擴建工程，機管局指，正按計劃進行管線改道、橋樑拆卸等工程，而三跑道客運大樓的地基及底部構造工程的招標工作亦正進行中。機管局強調，會繼續在預算之內，即約1415億港元內完成整項三跑道系統建造項目。截至11月底，機管局批出的主要合約總值，即約502億港元仍維持在預算之內。