扮富二代呃銀行職員減薪過檔墊支公司　中三麵包師囚40月

學歷僅中三的麵包師傅，向一名年薪過百萬的銀行職員訛稱自己是富二代及其父擁有2間公司，並以高薪聘請為由，成功游說對方放棄固有的高薪工作「過檔」，再藉口替公司墊支費用，輕而從對方身上騙得逾30萬港元。而工作金錢「雙失」的銀行職員更曾介紹友人入職，其友人亦同被騙款，並發現所謂公司只是子虛烏有而報警。麵包師傅事後被捕，再被揭發以戶口洗黑錢，他今(27日)在區院承認詐騙等罪，被判囚40個月。

25歲被告余耀宗，承認2項欺詐、2項以欺騙手段逃避法律責任及3項洗黑錢罪。控方指被告有一項藏毒案底，辯方求情則指被告在案發時患胃潰瘍而需入院進行手術，因經濟壓力犯事，並請法庭考慮被告的家庭背景及學歷不高而寬大處理。惟法官質疑被告只因胃潰瘍便要騙取幾百萬，直言「想像唔到」，並指「你話佢學歷不高，佢又呃到幾百萬」，斥被告「你可以話愚蠢，但亦可以話狡猾」。法官更指案件屬違反誠信，亦令事主放棄原有工作，「以為賺到10萬9千蚊」，最後卻招至損失。

案情指，2015年4月，馮姓事主透過網絡而結識被告，並跟被告購入一部二手遊戲機，兩人開始聯絡。被告向馮自稱富二代，父擁2間公司，又不時向馮展示其駕駛名車及名錶的照片，令馮信以為真，並聽從被告游說，辭去年薪140萬元的銀行工作，轉投被告聲稱的公司任高級行政經理，滿以為可賺取月薪10.9萬多港元。

兩人5月便簽署僱傭合約，惟馮從未到過被告口中的公司，亦沒有實際工作，只聽從被告的指示，替所謂公司墊款，他由5月至2016年2月，先後把37萬多港元轉賬到被告指定的戶口，其中2個為被告個人戶口。馮及後金錢淨盡，亦從沒收到薪金，遂向被告追款，被告卻開出2張面額共逾200萬的支票拖延，後更不知所蹤。

期間，馮更介紹一名李姓女友人到被告公司任職市場部經理，被告聲稱會給月薪8萬港元，但先要李墊支公司僱用她所需的費用，包括保險、身體檢查、公幹等費用，令李先後把13萬港元轉帳至被告的戶口。李及後查册發現有關公司根本不存在而報警。

警方調查發現，曾有貸款、網上等騙案的款項轉入到被告的戶口，指被告清洗逾170萬港元黑錢。