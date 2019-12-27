修例風波：港大校長年報指香港經受考驗　優先考慮學生安全

香港大學校長張翔發表任內首份年報，在校長報告書中坦言過去一年，自己在香港整體面對挑戰的時刻中完成工作。過去數月的社會運動，讓包括港大在內的香港經受考驗，惟學生安全是學校的優先考慮，校方一直在竭盡所能為學生提供支持和幫助。大學仍會繼續遵守學術、言論及集會自由，並尊重他人文化和觀點，努力促進文明和理性的討論。

張續指，過去的一年他和大學都取得巨大進步。他會定期與所有院長、學生團體和其他利益相關者會面，以了解香港大學的脈動，他現在開始將會拜訪各個部門，以加深對整個校園的活動和期望的了解。張又稱，港大擁有大量人才、活力和雄心，他未來的工作是與大學各部門一起努力，引導港大邁向新高峰。

港大於上學年推出「校長博士獎學金」及「校長博士後研究員計劃」，每項計劃預計招募100人，並計劃全球招募50名頂尖學者，壯大學校的人才。此外，港大將於5至6年內於校園本部增設「Tech Landmark」綜合大樓，有10所跨學科研究所，期望能成為具全球影響力的科研平台。