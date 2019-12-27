18歲大專生天橋噴漆認刑毀　官拒罰款了事押後判刑

18歲大專生在港鐵何文田站對開天橋，分別以黑色及綠色噴漆，在地面噴上「罷搭」及「法罪動暴」字眼，他今日(27日)在九龍城法院承認一項刑事損壞罪。辯方求情時指被告深感後悔，得到家人及學校支持，且坦白認罪。裁判官認為不能以罰款方式處理事件，將案押後至明年1月17日判刑，等候感化官及社會服務令報告，期間被告獲准保釋，但須遵守宵禁令，除夕晚上及元旦日獲豁免。

18歲被告麥卓宏，就讀大專院校。他被控於10月26日在何文田站A出口外的行人天橋，無合法辯解損壞屬於路政署的行人天橋地面。案情指，當晚約11時，有途人發現被告蒙着面在上址噴上字句，於是報警。警員到場時，被告仍在噴字，他嘗試逃離，隨即被制服。警員在他身上檢獲噴漆和面罩，警誡下指：「係呀對唔住，我用噴漆喺天橋寫咗幾隻字。」

辯方透露當日何文田站在晚上10時關閉，事發時附近一帶沒有衝突或混亂，被告在進行政治活動宣傳工作。辯方呈上5封分別由中學及大專師長所撰寫的求情信，形容他是個好學生，品性純良，無私盡責，在中學曾任班會主席，並非反叛，「對佢嘅為人絕對信任」。被告事後已反省，深表悔意，承諾不會再犯。另本案不是同類案件中最嚴重，被噴漆的地面沒有嚴重或永久損壞，冀法庭輕判。