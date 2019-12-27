每日一片：跑車新娘潭驚險爬頭　40秒後意外即發生

放假揸車兜風固然是樂事，不過亦要注意駕駛態度。昨日(26日)一架開篷跑車在大埔新娘潭疑罔顧對行線有多架單車駛至，依然選擇越線爬頭。不過約40秒後，開篷跑車便自炒路邊，結果惹來一眾網民嘲笑是「現眼報」。

Facebook群組「HongKong CarCam」上載該段片段，由車Cam內資料顯示，事發於昨日早上約11點半，從目擊司機車Cam拍攝的片段可見，當時一架黑色開篷跑車在新娘潭路行駛，現場路面雖劃有虛線示意容許越線，惟跑車司機卻罔顧對行線有多架單車及私家車駛近，依然越線爬頭，然後更加速絕塵而去，惟約40秒後，現場突然響起巨響。當拍攝車輛再駛前，即與跑車「重逢」。跑車在行車線上反方向掉頭停下，車身嚴重損毀，且冒出白煙，現場則未見有其他車輛，相信是高速下自炒。

網民對跑車司機的遭遇都不表同情，「差啲先撞單車再撞私家車！」、「條路咁窄又有單車友仲開咁快，自炒真係算好彩！」有人更諷刺說：「最期待嘅畫面出現了」、「恭喜自炒，人人愛跑車」、「人冇事先做到世界冠軍」。