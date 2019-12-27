鄭若驊民望續「墊司底」　王國興狠批失職瀆職

反修例風波持續近7個月仍未平息，政府民望續下滑。最新的民意調查結果顯示，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及律政司司長鄭若驊的評分創上任以來的新低，而醜聞纏身、上月於倫敦仆倒街頭的鄭若驊，評分再進一步下跌，僅得15.9分，繼續「墊司底」。「23萬監察」發言人王國興指有關民調結果充分反映政府止暴制亂無方，令暴亂變成為風土病，又炮轟鄭若驊失職、瀆職，檢控龜速，令犯罪者逍遙法外。

香港中文大學香港亞太研究所於本月16至20日成功訪問逾708名市民。調查結果顯示，受訪者表示不滿意特區政府表現的比率高達69.6%，表示滿意僅得10.6%，相對於去年同期只有33.9%表示不滿，比率大幅上升，而表示滿意者對比去年同期的28.8%大幅下跌。

對於特首林鄭月娥整體表現的評分為22.2分，較11月份下跌0.2分，若對比去年同期的評分52.7分跌幅近60%。3位司長當中，只有財政司司長陳茂波的表現評分較上月份輕微回升0.2分，但亦只有26.3分；張建宗及鄭若驊的表現評分亦創上任以來的新低，張建宗的評分為28.7分，較11月份下跌0.6分；鄭若驊的評分為15.9分，較11月份下跌1.0分，繼續「墊司底」。

香港特區政府信任度續跌。最新的民調結果顯示，14.8%的受訪市民表示信任香港特區政府，較11月份低0.3個百分點；表示不信任則有59.0%，較11月份下跌0.4個百分點。至於對北京中央政府的信任度，13.7%的受訪市民表示信任，較11月份低0.3個百分點；表示不信任則有58.4%，較11月份低0.8個百分點。

針對有關民調結果，王國興直指是政府處理反修例風波的方法不恰當所致，止暴制亂不力，令示威者有恃無恐、變本加厲，視法律如無物，尤其是鄭若驊失職、瀆職，過去多個月來拘捕了逾6000人，但檢椌龜速，根本毫無阻嚇力，更令犯罪者逍遙法外，由於政府高層嘅失誤令暴亂變成風土病，無日無之。