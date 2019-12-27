向酒家擲汽油彈案控方再申押後8周　官斥時間過長不能接受

元朗西菁街百樂金宴酒家，今年10月14日凌晨疑遭人投擲汽油彈，事後一名倉務員被捕，他身上亦被搜出懷疑汽油彈。該名倉務員男子被控刑事毀壞、在公眾地方管有攻擊性武器及管有攻擊性武器3罪，案件今(27日)在屯門法院再訊，被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至明年2月5日，以待涉案易燃品的化驗，被告須還押候訊。

控罪指，38歲被告吳偉豪於今年10月14日在元朗好順泰大廈「喜尚嘉喜宴會廳」及「百樂門宴會廳」地下共用入口損壞該處地毯。他另被控於今年11月2日在元朗橫洲福喜停車場外攜有4個汽油彈，及於横洲順通貿易公司貨倉內管有7桶約100公升汽油及一個汽油彈。

控方欲申請押後案件8周，以待完成對涉案易燃品的化驗。惟裁判官指上次押後的目的正是等待化驗報告，質疑化驗是否需長達4個月的時間，批控方的押後申請時間過長，屬「不能接受」。裁判官稱，控方不應以等待化驗為藉口，而要求被告無限期等待，若政府化驗所工作繁多，大可多聘請人員辦事。法庭終只批准押後案件5周至明年2月5日。