港台顧問成員促局方增資源　議員斥節目偏頗不改難「泵水」

香港電台興建新大樓計劃一直未有施工時間表，新大樓至今落成無期。港台節目顧問團其中約20名成員去信商務及經濟發展局局長邱騰華，要求為港台增撥資源，加快重新規劃新大樓計劃，以應付港台不敷應用和設施殘舊問題，信中又提到，港台新聞部因報道修訂《逃犯條例》運動花費增加，超出年度預算約500萬港元，需扣減人手處理，惟警隊超時工作津貼卻有約9.5億港元，質疑兩者待遇差天共地。有立法會議員表示，警隊與港台不能相提並論，又批評港台「收視谷唔起」，內容偏頗，不如「摺埋」，更指如立法會支持興建新大樓，將受市民質疑。

顧問團成員有約130人，有份參與今次聯署的有20多人，包括資訊科技界立法會議員莫乃光、社會福利界立法會議員邵家臻、前立法會議員單仲偕、灣仔區議員楊雪盈等。公開信指出，港台新聞部因報道反修例花費大增，超出年度預算約500萬港元，需要扣減人手，而警隊在過去半年逾時工作津貼開支約為9.5億港元，質疑同樣都是為市民服務，待遇卻差天共地。

該信又指，港台作為公營廣播機構，提供重要新聞和直播節目，幫助市民了解現場情況，政府有責任因應港台發展需要增撥資源，以助港台按《香港電台約章》責任，為市民提供多元化及高質素的公營廣播服務。

立法會議員陸頌雄直言，每個政府部門都需要有績效，港台最為人詬病的就是製作成本高、收視低，每集節目成本均比私營機構貴、效率差，加上節目內容立場偏頗，失去公共廣播應有的持平態度，更加少人收看︰「如果啲嘢持平，兩邊(立場)都有人睇，唔持平、內容偏頗，另一邊就杯葛(港台)。」他揚言如港台一日不改善，繼續持如此態度行事，不如「摺埋」，而立法會亦都難以支持撥款予港台興建新大樓，明言如無限「泵水」，市民都會質疑。

對於公開信中提及警隊與港台兩者的待遇差天共地，陸就認為警隊是在反修例示威衝突中執法，兩者不能相提並論。