修例風波：警聖誕前後共拘336人　指示威者行動令老幼恐懼

香港在聖誕節前後曾發生連串示威活動，期間曾出現多次衝突。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日(27日)在記者會表示，有暴徒在剛過去的聖誕節利用互聯網，鼓吹闖入多個商場進行搗亂及破壞，又曾在高樓層的地方投擲漆彈，不顧市民的生命，又到與他們政見不同的食店破壞，令店內的老人和小朋友恐懼。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥則表示，由周一(23日)至今日凌晨，共拘捕了336人，包括244男94女，年齡介乎12至54歲。他們涉及非法集結、藏有攻擊性武器、阻差辦公等；而由12月23至26日，警方共用了76枚催淚彈、33枚橡膠彈、16枚布袋彈、和12枚海綿彈。

另外，針對警方在昨日大埔超級城的驅散行動中，誤把喬裝示威者的警員當示威者，江表示在12月26日，警方接到線報指當日會有人進入商場搗亂，因此在當日派出便衣警員到場，以進行埋伏拘捕行動時，當時他們發現有人惡意進入食店破壞，由於有罪案發生便進行拘捕，並截查多人。他強調當時情況非常混亂，在短時間內已理解事件，並沒有發生有警棍打到該便衣警察的事件發生。在該次行動中，警方一共拘捕了4名人士，涉及公眾地方行為不檢、阻差辦公、襲警等行為。