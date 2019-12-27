兩男涉聖誕節新城市廣場襲警長　准保釋候訊

前天(25日)聖誕節大批示威者於沙田新城市廣場聚集，數十人在食肆「翡翠拉麵小籠包」外瘋狂取票「攞飛」，有人將店內的調味料樽掉到地上，防暴警員接報到場，一名27歲公關人員及一名16歲男學生涉嫌襲警被捕，各被控一項襲警罪，今午(27日)被押送到沙田法院提堂。二人毋須答辯，案件押後至明年2月21日再訊，二人分別獲准以5000港元及3000港元保釋，需遵守包括宵禁令、禁足新城市廣場及不得離境等保釋條件。

兩名被告分別是報稱公關人員的27歲邱文傑及16歲中四麥姓男學生。控罪以英文字母替代指稱受襲警員的名稱，邱被控於12月25日在沙田新城市廣場三期A304號舖外，襲擊正在執行職務的警長A，麥被控於同日在該廣場A204號舖外襲擊正在執行職務的警長B。

控方指，邱在「翡翠拉麵小籠包」外涉嫌從後出手推警長A，麥與防暴警追逐到下一樓層另一店舖外，麥涉嫌揮拳毆打警長B的背部數下，兩名被告最終被防暴警員制服拘捕。

代表邱的律師向法庭投訴，邱被警員制服拘捕時，邱已被捉住不能反抗，惟警員仍用警棍扑他及用胡椒噴霧噴他，警方替邱進行警誡會面時，有警員威嚇及誘使他招供，警員預先在口供紙上寫好答案要求他簽署，有便衣警員更在警署內以疑似友好態度，着他警誡下「千祈唔好無嘢講，會害死你」。