地盤工涉性侵　辯方質疑女事主曾勒索被告5萬元

24歲地盤散工被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友的案件，其中指稱遭被告強姦的16歲女事主X今(27日)續於高院出庭接受辯方盤問。辯方指當日沒有帶X去大廈梯間，但2人在屋苑涼亭傾談期間，X曾替被告手淫，之後被告鬧鐘響要上班而叫X停手。辯方指被告認為當時無射精，但後來才發現自己下體濕了。辯方又指後來X的朋友勒索被告5萬港元，否則報警控告被告。但X對辯方說法一一否認。

辯方指從被告與X在Facebook的對話可見，當日有很多次被告均稱X可以不來找他，但X一直沒有明確表示不出來。X則指最初是她朋友教她如何與被告傾談，她只是跟從朋友指示「玩」被告，她根本沒打算出去見被告，後來因與朋友「鬥氣」才會進屯門見被告。

辯方指X到達後被告只是帶X四處閒逛及傾談，並沒帶她到大廈梯間，之後並到涼亭坐下。其間X談及與男友嗌交，說男友對她粗魯且常沒收她手機，被告則安慰她並與她接吻，X更稱：「點解你會比我男友好咁多」，及後則有親密行為，X替被告手淫。X庭上否認並稱沒與被告到涼亭傾談及替他手淫，她只是為了離開才欺騙被告稱有男友，事實上她當時並沒男友。

辯方續指2人離開涼亭後到便利店購物仍態度親暱，其後X要被告替她增值八達通，他才折返便利店增值。X則指是被告主動要替她增值。辯方指同日下午X的男性朋友致電被告質問他有否「搞」X，又稱要被告給5萬港元否報警。X指不知此事又稱自己沒有想過問被告拿錢。辯方直指因X與被告有親暱行為後覺得「蝕底」，故與朋友傾談後決定向被告拿取補償，惟X否認辯方此說法。