修例風波：施安娜入稟勞審處　告國泰無理解僱涉歧視職工會

國泰港龍航空早前在沒有提供理由下，即時解僱該公司空勤人員協會總幹事施安娜。施安娜今日(27日)向東網指，已正式入稟勞資審裁處，控告國泰不合理及不合法解僱，並涉嫌歧視職工會，要求追討醫療福利保障等賠償，案件下月中提堂。她早前亦已向勞工處投訴國泰涉歧視職工會，希望政府刑事檢控國泰。

反修例風波牽連各界，早前國泰疑發生多宗以言入罪的個案，有員工因在社交網站發文而被解僱，施安娜是其中之一。施安娜8月時被國泰邀請到公司會面，期間公司代表手持數張施個人社交媒體的截圖，並問她是否其個人社交媒體，施回答是，公司代表便隨即將她解僱。

施安娜指，公司一直拒絕交代解僱原因，有合理懷疑公司當時是因為她的工會主席身份而將她解僱，認為事件涉及歧視職工會。解僱後，國泰港龍只向她發放1個月代通知金及長期服務金，但以她在港龍工作17年，理應在離職後由45歲起，可獲長達17年的員工機票優惠，並繼續享有醫療福利保障，但現時不獲任何福利，故入稟追討國泰港龍，並同時爭取復職。