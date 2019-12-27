政Whats噏：區選開支岑子杰1亳子唔使畀　岑敖暉靠租借

區議會選舉塵埃落定，不論係當選定係落選者都陸續申報選舉開支。成日呻窮嘅社民連，喺立法會係零議席，今次派出3人參選，就有2人勝出，當選沙田區議會瀝源選區、民陣召集人岑子杰(Jimmy)，選舉開支近63,000蚊，但就1毫子都唔使畀，因為有社民連幫佢埋單，佢嘅選舉開支當中，使得最多錢嘅部分係選舉廣告，大約有58,500蚊。同樣1毫子都唔使畀嘅仲有譚得志(快必)，佢所屬政黨人民力量幫晒佢找數，總開支差唔多有43,000蚊。

嬴得荃灣區議會海濱選區議席、學聯前副秘書長岑敖暉(Lester)一共用咗大約35,000蚊，各項選舉捐贈唔夠700蚊，資料顯示Lester分別問人租借摺枱、輪椅、對講機、手推車等物品，計埋仲有96蚊嘅政黨折扣，呢12項選舉捐贈金額加埋都只係656蚊。

至於建制派「雙料議員」方面，未能成功連任屯門區議會樂翠選區嘅立法會議員何君堯，選舉經費大約41,000蚊，宣傳品例如易拉架、刀旗布、橫額等等主要由深圳嘅工程公司製作，而競選團隊穿着嘅衣服就係喺廣州訂造，兩個比較搞笑嘅地方就係佢填有關選舉廣告資料時，將一個免費報紙網站寫咗做一個免費報紙綱站，第二就係佢獲屯門一間餐廳捐贈8杯價值128蚊嘅羅漢果茶，亦係佢唯一一項嘅選舉捐贈。

保住灣仔區議會樂活選區議席嘅立法會議員謝偉俊(Paul)，使費近3萬蚊。阿Paul請咗兩個兼職選舉助理，佢哋嘅人工同強積金加埋近4900蚊，特別嘅地方就係雖然佢喺灣仔區參選，但係佢聯同幾位九龍東區議員同幹事，一齊喺小巴車身落廣告，計埋佢自己嘅小巴廣告同九龍東廣告牌約3300蚊，而違規罰款近874蚊。