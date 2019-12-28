東方日報A1：半年2.1萬人　申良民證激增

反修例黑暴圍城持續超過半年，政府無力止暴制亂未見曙光，港人紛紛「逃難」移民避禍。移民前申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書個案激增，由今年六月起計至本月十六日共有二萬一千六百四十一宗，較去年同期大幅增加五成七，其中七月至十一月五個月內個案均突破三千大關，單計本月上半個月每日平均逾一百二十五宗申請，數字為全年單月之冠，更可能「再闖高峰」。

根據警方最新數字，今年一月截至本月十六日，警方已接獲共三萬一千六百八十五宗良民證申請，較去年全年的二萬三千五百廿四宗多出三成半。反修例風波自今年六月掀起，如計算今年一至五月，良民證申請數字只有一萬零四十四宗，較去年同期的九千七百四十二宗，只輕微增加百分之三點一，惟若由今年六月起計至本月十六日，申請數字合共有二萬一千六百四十一宗，較去年六月至十二月底的一萬三千七百八十二宗，大幅增加五成七之多，可見升幅與過去半年來的社會事件有明顯關係。

去年最多人申請良民證的月份是八月，惟申請不過是二千三百六十三宗，反觀今年七至十一月，每月的良民證申請數目都超過三千多宗，遠超去年水平，而各月的每日平均申請數字由九十八宗至接近一百二十宗不等，直到本月，首十六天就已有一千九百九十八宗良民證申請，接近平均每日一百二十五宗，為全年單月之冠。至於比較去年同期增幅最多的是九月，申請數字高達一點一七倍；其次是十月，增加九成一；而十一月則增加八成八，數字令人憂慮。

反修例示威衝突造成社會動盪不安，百業蕭條，經濟步入技術性衰退，港人如欲移民外地，一般須先申請無犯罪紀錄證明書。資料顯示，政府當局以往就港人移居外地數字作出估算時，亦指是根據向警方申請無犯罪紀錄證明書的數字和其他相關資料來作估算，不過就表明申請良民證的目的，除移民外亦包括海外升學及交換訪客等，又指並非所有獲發有關證明的人都能成功申請有關國家或地區的移民簽證，亦非所有取得移民簽證的人都會移居至有關地點。

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