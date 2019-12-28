修例風波：美、澳、英、加　成港精英避風港

港人移民數字自修例風波開始以來急升，有移民顧問公司指，今年查詢及申請移民的數字均較去年同期多一倍，港人熱門移民的國家及地區以台灣、澳洲、美國、加拿大及英國為主，其中台灣因入場門檻較低，今年移民申請個案亦增加三成，查詢個案亦增加一倍。

環凱移民顧問副經理譚守正指，今年上旬各界不斷就修例提出憂慮，一月至四月的單月查詢量已有明顯增長，六月後的單日查詢量更急升至卅個，部分月份單日平均查詢量更升至四十至五十個。中原移民顧問董事總經理許大偉亦指，今年查詢及申請移民的數字均較去年同期多一倍，去年一個月約有一百宗查詢，今年增至每月數百宗查詢，相信查詢量增加主要受外國部分國家移民政策收緊及社會氣氛影響。

許舉例，英國三月宣布修改企業家移民計劃，以及美國公民及移民服務局七月宣布，於十一月開始將EB－5類移民簽證的投資金額提高八成，造成「尾班車效應」，令查詢移民相關國家的數字在近月上升。此外，有移民律師早前指繼美國後，澳洲、英國及加拿大亦成為本港精英階層的首選「避風港」。

台灣移民政策近年逐漸收緊，有意移民台灣的人加快決定申請移民亦令數字增加。根據台灣內政部移民署數字顯示，今年一月至十一月分別有四千九百六十一名港人獲台灣當局給予短期居留，以及一千三百一十人獲批定居許可，兩個數字均較去年同期增加約三成。