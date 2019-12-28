東網透視：外籍夫婦跨血緣領養　新手媽告假半年建親情

隨着科技發達，不少不育夫婦採用人工受孕等方法一圓父母夢，同樣有不育問題的外籍夫婦Ben及Sarah則選擇領養兒童，展現跨血緣的愛，半年前領養在港出生約1歲的華籍男孩Miles。由兩口子變成一家3口，見證着兒子成長，他們都說目前生活十分幸福，言談間充滿父母的喜悅。

30多歲的Ben夫婦都是國際學校的教師，因不育問題向保良局申請領養孩子，為了迎接Miles的來臨，他們積極向身邊有領養孩子的朋友取經，並閱讀大量有關育兒的書籍，做足當父母的心理準備。媽媽Sarah特地請了半年無薪假，一手一腳包辦兒子的飲食起居，培養親子感情。現時近2歲的兒子喜愛投入爸媽懷抱，表現倚賴，完全沒有陌生的感覺。

問他們與兒子相處最難忘的片段，Sarah笑說，不是甚麼特別事件，來自生活的點滴及細節最感動，例如Miles在公園玩耍玩得興起突然回頭望看自己的剎那，感受到他們在Miles心中佔有一定位置；又如帶兒子回英國老家時，Miles首次與整個家族成員見面，並與表兄弟玩樂時，也令她相當感觸。

回憶選擇領養條件時，他們都說，沒有設定太多限制及考慮，就如一般父母不能掌握孩子的性別、性格等因素，但二人要全職工作及缺乏育兒經驗，現實上未能照顧嚴重醫療需要及有嚴重障礙的小孩。

Sarah感性地說，這是箇中最猶豫及艱難的決定，親生小孩沒有選擇空間，但希望給養子提供最合適的環境，不得已作出選擇。周邊的人對他們領養的決定都豎起拇指稱讚，稱為社區及孩子建造了美好的未來。