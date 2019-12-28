東網透視：全港待領養兒童70人　開放態度增成功配對機會

以往不少意外懷孕的年輕父母放棄撫養寶寶，交到社會福利署等待有心人領養，近年多因孩子身體殘障或其父母背景複雜，成為被領養兒童。社署最新資料顯示，過去5年待領養及被領養兒童數目均呈現下降趨勢，領養最大困難是領養家庭期望與兒童殘障情況有落差。保良局領養服務組主任錢倩君指，領養父母首要以孩子福祉為依歸才增加成功配對機會，鼓勵申請者態度開放，令孩子得到家庭溫暖。

社署資料顯示，2014至2019年的5個年度內，每年待領養兒童均有約70多個。截至今年6月，待領養兒童有70人，殘障及3歲或以上兒童佔分別佔39人和15人。被領養兒童數目更呈現下降趨勢，從201至2015年度108人，跌至2015至2016年度87人，至2018至2019年度更減至61人。

社署發言人解釋，待領養兒童狀況日益複雜，例如健康欠佳、患有殘疾、年紀較大及家庭背景複雜，也令被領養兒童的數目減少，年齡愈小的兒童被領養的機會愈高，而領養最大困難是領養家庭期望與兒童殘障情況有落差。

社署透過保良局、母親的抉擇或香港國際社會服務社3間認可機構處理領養服務，錢倩君承認配對領養個案時申請人有期望落差情況，指現時待領養孩子的父母或受毒品等複雜因素影響，而領養夫婦則傾向選擇家庭背景較簡單的孩子，新手父母因未有足夠能力及配套妥善照顧殘障兒童，也不願錯過孩子各個「第一次」，故會傾向選擇三歲或以下幼童。

她說，按過往經驗，大多有嚴重殘障的兒童都以海外領養為主，外國有相對充足配套滿足孩子的需求。像外籍領養爸媽Ben及Sarah不計較孩子家庭背景的申請人不多，對領養條件開放有助配對，更是短時間內成功領養孩子的關鍵，「時間係培養親子關係的重要基石，父母時間上許可的話，在領養孩子初期請假陪伴就最好。」