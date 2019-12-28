探射燈：內地嚴打非法走資　損港找換店生意

內地今年2月實施新規定打擊「地下錢莊」，非法從事資金支付結算及買賣外匯者，可被判入獄和罰款。有港人透過本港找換店匯款至內地作購買物業之用，卻慘遭凍結帳戶。有財經界人士指，內地嚴打非法走資，令本港找換店生意受影響。

內地前年起，限制每人每年外幣匯兌額為5萬美元，因此本港找換店成熱門走資途徑，然而有關服務違反內地法律。今年2月，內地最高人民法院實施新規定，涉2500萬元（人民幣‧下同）以上的非法經營數額，或者50萬元以上的違法所得數額，屬「情節特別嚴重」之非法經營行為，被定罪者可被判入獄超過5年，罰款可高達5倍涉事金額。

盛滙商舖基金管理有限公司創辦人及行政總裁李根興表示，內地的連串措施令本地找換店流失部分本地工商客戶，加上旅遊業的整體市道淡靜，內外因素影響下，找換店經營前景更為雪上加霜。

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