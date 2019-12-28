探射燈：貿戰示威重創經濟　找換店排住隊倒閉

受訪港旅客大跌，及中美貿易談判致匯率波動，找換店倒閉潮一觸即發。

訪港旅客大跌，加上中美貿易談判致匯率波動，找換店倒閉潮一觸即發。旺角及尖沙咀一帶多間找換店已倒閉，太子找換店東主指生意淡薄，開業1年就打算年底結業；銅鑼灣找換店職員指近期生意銳減80%，前景暗淡。學者及立法會議員警告多個與旅遊業相關的行業經營困難，本港經濟勢雪上加霜。

「依家都頂唔住啦，如果搵唔到人頂手，都會執咗間舖。」在太子開業1年的找換店東主黎小姐表示，近期社會紛爭頻繁，店舖被迫提早在傍晚7、8點關門，又因政局不穩，訪港旅客數目銳減，生意大受影響。她指人民幣近期受中美貿易戰影響貶值，減低市民兌換意欲，令店舖生意額大幅下滑。她又批評政府的紓困措施中，實際受惠只有水費和電費減免，對找換店行業實際幫助不大。

東網記者日前巡視旺角和尖沙咀一帶，發現至少有4間找換店結業。銅鑼灣連鎖找換店職員陳小姐（化名）亦指，店舖位於人流暢旺的熱門地段，每月租金達6位數字，但生意額下跌和租金高昂，對店舖經營造成很大壓力。陳又表示剛過去的聖誕本應是1年中生意最暢旺的時段，但店舖生意只有平常的20%至30%，擔心若情況持續，恐飯碗不保。

有業內人士透露，本港近期的社會事件導致東南亞及內地旅客同時減少，令部分在遊客區的找換店生意插水，「連水貨客都唔敢落嚟，人民幣兌換少咗好多，印尼、泰國客都唔敢嚟，做外匯都受影響，今次人民幣、外匯同時發生問題，都係第一次。」

旅遊業為本港4大產業之一，去年生產總值佔本地生產總值4.5%。香港中文大學商學院客席教授冼日明表示，找換店市道直接受旅遊業影響，現象反映本地旅遊業持續疲累。冼又指找換店大多位於旅遊旺區，倒閉後會加劇「吉舖潮」，對本港經濟造成惡性循環。

旅遊界立法會議員姚思榮指本地旅遊業受政治因素影響，多個國家對港發出旅遊警示，多個相關行業出現經營困難。華僑銀行經濟師謝棟銘表示，人民幣匯率雖然曾受中美達成第1階段協議消息上升，但其後又因協議中取消關稅金額少於市場預期而下滑。

根據海關資料，截至今年11月，本港共有1504間持牌金錢服務經營者，較今年高峯期9月時的1561間，減少57間。商業及經濟發展局發言人表示，政府自8月起已公布4輪撐企業、保就業、紓民困的支援措施，並涉及超過250億港元。

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