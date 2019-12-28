Dr.東：癌魔去年奪1.4萬性命　防癌要注意5高危因素

癌症是本港的致命殺手，最新一期衞生防護中心出版的《非傳染病直擊》指出，癌症去年奪去超過14400名患者的性命，佔全港同年整體死亡人數約三分之一，且預計於2030年前每年癌症新增個案宗數，將增至超過42000宗。衞生署建議市民應奉行健康生活模式，按醫生指示適當使用癌症篩檢測試，並熟悉癌症的警示病徵和症狀，以助及早診斷癌症和增加成功治療的機會。

癌症是人類最嚴重的疾病之一，去年全世界估計有1810宗新增癌症病例和960萬宗死亡個案。本港自上世紀60年代起，癌症已成為香港兩性人口的頭號殺手。去年因癌症死亡人數超過14400人，肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌及胰臟癌名列榜首，共佔癌症死亡總數的約62%。癌症新增個案呈上升趨勢，並在過去10年以每年約3.1%比率增長。

2017年本港癌症新增為歷來最高，達33075宗，男女合計最常確診的5種癌症是大腸癌、肺癌、乳癌、前列腺癌及肝癌，佔2017年所有癌症新增個案約58%，就現時癌症發病率趨勢及本港人口結構推算，預計2030年前每年癌症新增個案宗數，將增至逾42000宗，較現時增加約35%。

多種因素可增加患癌風險，世衞估計約三分之一癌症死亡是由5種主要行為和飲食風險因素所致，包括高體重指標、缺乏體能活動、蔬菜和水果進食量不足、酒精和吸煙。本地調查顯示，這些與癌症相關的行為風險因素，一般香港市民都會進行這些行為。

為應付癌症的威脅，政府曾於2001年成立癌症事務統籌委員會，就制訂癌症預防及控制策略提出建議，並督導當中預防及篩查等工作的方向。為加強癌症防控工作及增加對癌症患者和其照顧者的支援，政府今年7月公布《香港癌症策略》，是首個就癌症防控工作而制定的全面計劃，願景是減輕癌症對香港帶來的負擔，改善癌症病人的生活質素和提高他們的存活率。

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