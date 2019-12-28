網民熱話：擔心食藥致癌　野蠻病人考起護士

患病時當然要睇醫生食藥，但亦有病人對食藥顯得過慮。有護士就遇上一名女病人，對方因為擔心藥物會致癌，要求護士證明藥物「安全」，令護士大感無奈。

早前有護士向Facebook專頁「診所低能奇觀」投稿，講述其工作時的經歷。護士稱，當日一名女病人「攞藥」，於是向女病人解釋怎樣服藥。期間女病人非常疑惑問，「我第時會唔會生cancer(癌症)呀？」護士回答，「你第時嘅嘢我應該答你唔到呀」，女病人對護士回覆明顯不滿，「第時會唔會生cancer你唔知嘅咩？」、「我食咗你啲藥會點呀？」、「點證明『藥物』係安全呀？」面對病人的糾纏，最終護士亦「投降」，「不如你入返房同醫生傾呀？醫生會比較了解」」但女病人卻在此時以一副勝利者姿勢向護士說：「你都唔係第一個答唔到我問題㗎啦」，隨即轉身離去：「唔使啦，你答唔到我滿意就唔使再睇啦我」。護士最後只能感慨說，「世界難撈」。

有網民笑言女病人「應該去睇精神科醫生」，認為單單食藥都「幫佢唔」，亦有人關心女病人最終「有冇畀錢」。

網民有話說：

Andrew Lee：記得收錢呀

Winghung Lam：食藥會生癌，我無諗過喎！

Zhu Pak：放棄治療

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