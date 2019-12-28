今年平均氣溫135年來最高　全年僅1日寒冷天氣

全球暖化迫在眉睫，天文台在最新一集的《氣象冷知識》指出，香港今年暫只錄得1天的寒冷天氣，截至本周四(26日)，全年寒冷天氣日數，即天文台總部錄得最低氣溫攝氏12度或以下，只有今年1月1日錄得的攝氏11.4度，是有紀錄以來寒冷日數最少的一年，即使餘下幾日氣溫清涼，但最低氣溫僅維持於17至18度。

天文台指出，今年首11個月，有10個月的氣溫都比正常水平高，今年香港全年平均氣溫極有可能自1884年有紀錄以來最高。除此以外，上個冬季，即去年12月至今年2月，以及今個秋季，即今年9月至11月，同樣是自1884年以來最暖；今年的熱夜日數，即最低氣溫在攝氏28度或以上的日子共有46天，同樣是自1884年以來最高，還在9月出現7天的最長連續熱夜。

天文台前台長林超英曾預計，香港最快在2020年就有機會出現全年沒一天最低氣溫低於攝氏12度，即不再出現寒冷天氣，到那時候，最低氣溫28度或以上的日子會由1980年至99年的平均15晚，增至54晚；最高氣溫33度或以上的酷熱天氣日數亦會由上世紀末的7天增至19天。