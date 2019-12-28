網民熱話：貨車尾板當餐枱　網民擔心變最後午餐

香港地出名搵食艱難，打工仔要安樂食餐午餐亦不容易。近日有網民在灣仔拍到一個「奇景」，有人竟以貨車尾板當餐枱，開餐食飯盒，不過網民紛紛替其牙煙，擔心一旦遇上「盲毛」司機，後果不堪設想。

網民昨日(27日)將照片上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」，現場是灣仔皇后大道東，照片所見，一架貨車停在路邊，後面則停泊另一架客貨車，貨車車尾升降板已被打開。而兩男一女則坐在車尾，以升降板作餐枱，大模廝樣坐在椅上享用飯盒，顯得非常自在。

雖然如此食飯夠創意，有網民更形容「別有一番風味」、「好似去咗露天茶座」。不過亦有網民直指此舉非常危險，「唔好彩後面有架車衝埋嚟，尾板就變斷頭台」、「真係未死過？」亦有貨車大佬分享經驗：「我都成日打開尾門，拎個尾籠地台做餐枱」，更有人上載照片，顯示多人齊齊在尾板開枱食飯，對危險情況似不以為然。

網民有話說：

Ryan Cheng：整條盲毛唔收油撞上嚟即刻齊齊一開二

Jeffery Tse：年近歲晚，危險嘢唔好做啊！

Anson Lam：呢啲先叫態度

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