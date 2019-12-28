涉刑毀朗豪坊咖啡店　健身教練保釋期禁入任何商場

有大批市民於聖誕節翌日(26日)響應網上號召到多區的商場聚集，期間有店舖遭人破壞，最終需要防暴警察進入商場將人群驅散。其中一名20歲健身教練被指於當晚在旺角朗豪坊內，美心集團旗下的星巴克咖啡店起腳踢店內貨架，令貨架及杯子損壞。該男子事後被控一項刑事毁壞罪，今(28日)被解往西九龍法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官按控方要求，把案件押後至明年1月24日再訊，以待警方作進一步調查，期間被告獲准以5000港元現金保釋，但須遵守禁足令、宵禁令及不得進入任何商場等。

20歲被告王焯彥，被控於今年12月26日，在香港九龍旺角朗豪坊4樓2號舖「星巴克咖啡店」內，無合法辯解而損壞屬於星巴克咖啡店的財產，即杯及貨架。被告報稱是銷售員，但辯方指其實被告為健身教練，只是仍未考取到牌照，現只在健身中心負責銷售產品，但下月將考取教練牌，被告亦有做水喉匠、裝修工人及廣告工程等多份散工。

據控方指，案件需等待警方作進一步調查，包括聯絡涉案店舖員工及目擊證人以錄取口供、尋找拍攝到現場事件的影片，以及檢取朗豪坊各層的閉路電視片段。控方反對被告保釋外出，惟裁判官最終批准保釋。

裁判官下令被告以現金5000港元保釋外出，除了其住所日出康城的地下商場範圍外不得進出任何商場。另被告須遵守每晚12時至早上6時的宵禁令，不得離港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址。被告亦須在每周一晚上8時至11時到旺角警署報到，並下令被告禁足旺角一帶。