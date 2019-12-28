日棄塑膠重約156架巴士　48商戶參與「絕膠」行動

根據香港固體廢物監察報告2018年的數字，塑膠佔每日棄置堆填區11,428公噸廢物的21%，即每日有超過2300公噸塑膠遭棄置，重約156架雙層巴士。為從源頭減少塑膠產生，有環保團體成功申請可持續發展基金，於今明兩年舉辦《全城「絕膠」大行動》，以進行「絕膠」宣傳，並邀請食肆和商戶主動「絕膠」，承諾減少塑膠產生，至今已成功邀請48間商戶加入行動。市民亦可透過「絕膠地圖」網站，搜尋附近的環保店家，以連成「絕膠經濟圈」鼓勵更多店家加入計劃。

綠領行動助理項目經理王家智表示，綠領行動成立逾26年，一直關注都市固體廢物，尤其是即棄塑膠。根據他們今年的調查，發現香港人每星期最少丟棄4640萬件即棄塑膠產品，但有約80%受訪者認為食肆派發即棄塑膠情況嚴重，有77%受訪者願意光顧不提供即棄塑膠用品的餐廳、63%歡迎食肆提供優惠去吸引食客自備餐具，反映大部分市民有減塑意識。

中文大學生命科學學院陳竟明副教授指出，現時市面上的塑膠分7種，且相關產品愈出愈堅固，令回收有困難。他指，上年「山竹」襲港時甚至有70年代的膠樽被沖上岸，現代塑膠之所以如此堅固，皆因添加了塑化劑，即俗稱的環境雌激素，若回收不當，塑膠回到生態系統之中，人類進食後或會影響人體的激素系統，「即係你掉咗乜嘢，嗰啲嘢會畀你食番落肚」。

有份支持「絕膠」的Sunny表示，其經營的水果乳酪店不但不提供塑膠餐具，客人若自備餐具，更會免費加送一種配料，還會替客人清洗自攜的餐盒。他坦言一開始怕客人覺得麻煩，但實行後發現頗受客人歡迎，現時約一半客人皆會自備餐具，又指外國人的環保意識普遍較高，許多都會主動自備餐具。

綠領行動高級項目主任倫嘉愉表示，活動邀請食肆加入「絕膠商戶標籤計劃」，參與商戶需要承諾實行5項指定減塑措施的其中2項，包括淘汰所有過度包裝產品、拒絕任何不自攜器皿或餐具買外餐之顧客、提供可重用餐具或器皿予堂食或店舖外進食之顧客、提供其他經綠領行動確認之即棄塑膠代替品、或不主動派發即棄塑膠予顧客，還會推岀「絕膠地圖」網站，方便市民搜尋和光顧，以增成效。