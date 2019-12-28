旅發局首辦除夕全港大抽獎　有機會贏機票現金券迎新年

今年除夕(31日)維港煙花倒數取消，旅遊發展局改為舉行「加強版」幻彩詠香江及首次舉行全港大抽獎，獎品包括2萬張100港元超市現金券、經濟艙來回機票等。旅發局提醒市民，獎品並非先到先得，不需要急於在除夕當日下午6時正進入網站，只需在當晚11時30分前完成登記及參加遊戲即可。

抽獎設有「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」，旅發局指，市民可以選擇只參加其中一項或兩項均參加，並沒有規定先後次序和時間，只需登記一次，即可參加兩個項目。該局指，如果市民和旅客反應非常熱烈，令網站太繁忙，建議公眾可以稍後再試，整個活動長達5個半小時。而送出2萬張超市現金券的即玩即贏抽獎遊戲，會在5個半小時內隨機抽出，即任何時間參加抽獎，中獎概率相同。

該局指，當晚會在ViuTV 99台的特備節目中公布頭獎機票的得主，市民如中了頭獎機票，需在元旦日(1月1日)凌晨1時前透過指定熱線登記核實，否則不能獲得獎品。其他獎品的抽獎結果則在同日凌晨2時後在活動網站內公布，市民可在1個月的領獎期內換領獎品。

活動只接受香港居民及在港旅客參加，其中獎機會均等。如市民除夕當晚身處外地，則不能參與，因活動網站只限香港的IP位址進入。