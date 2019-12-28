美麗華導遊巴倫西亞遇劫　手腳受傷需送院治理

出門在外經常聽到導遊提醒團友小心保管個人財物，但日前美麗華旅遊一名導遊兼領隊卻於西班牙帶團期間遇劫，更被賊人用棍毆打致傷，需送院治理。美麗華旅遊總經理李振庭表示，確認收到該名導遊遇襲消息，初步了解有3人強行搶去其物品，導遊受傷後獲送院治理，但已無大礙，並親自帶領旅行團繼續行程。

有讀者向東網表示，早前參與美麗華旅遊的西葡9天團，行程包括葡萄牙的里斯本和波爾圖，以及西班牙的馬德里、巴塞隆拿及巴倫西亞等城市，當行程踏入第7天，團員晚上到巴倫西亞一間酒店用饍期間，帶隊導遊於酒店門外遇劫，隨身袋遭搶去，損失私人財物。美麗華旅遊最初擔心導遊傷勢，故先安排其留醫並派另一名導遊協助繼續行程，所幸只是手腳受傷，該導遊已表示能繼續工作。

就西班牙旅行團領隊遇劫一事，香港入境事務處(入境處)回覆稱，獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署(公署)及中國駐西班牙王國大使館(大使館)了解情況，亦即時主動聯絡有關旅行社以提供協助，入境處會繼續與公署、大使館及有關旅行社保持聯繫，並為受影響港人提供可行協助。