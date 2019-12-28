政Whats噏：擊敗區會主席葉傲冬　文青Look陳梓維都要裝身

區議會候選人申報選舉開支限期聽日(29日)屆滿，部分已提交選舉事務處申報開支當中，發現喺油尖旺區議會佐敦南選區以65票之差，爆冷擊敗區議會主席、民建聯葉傲冬嘅民主派「政治素人」陳梓維，一向「文青Look」、就連競選政綱都係用手寫嘅佢，原來喺選舉開支都包括形象設計，花咗近2000蚊。

陳梓維首次參選即勝出，而選舉開支近1.4萬蚊，使得最多錢嘅部分係選舉廣告，超過7000蚊，亦特別花費近2000蚊喺形象設計上，包括1盒近40蚊嘅髮泥，同埋用咗1148蚊購買恤衫、褲等服裝。佢亦有3筆近7000蚊嘅捐款，來自2名支持者同埋1個市民。

選舉講形象，沙田區議會馬鞍山市中心選區勝出嘅邱文勁，都花咗近2000蚊裝身，買咗眼鏡、西褲同恤衫。選舉總開支近15,000蚊，但就有14,000蚊選舉捐贈，全部嚟自網上眾籌，每一單唔超過1000蚊，當中亦包括獲捐贈一個價值200蚊嘅選舉燈牌。換言之，佢只需要自掏腰包約500蚊。

至於成功連任黃大仙龍星選區嘅譚香文，開支大約53,000蚊，選舉廣告亦係使得最多錢嘅部分，約25,000蚊，譚香文並無任何選舉捐贈，值得一提嘅係，佢請咗一個選舉代理人，5個選舉助理同拉票人，6個人嘅人工加埋約2萬蚊，選舉助理當中包括常作古裝女性打扮、原名鍾銘麟(中出羊子)的男子，佢收咗6200幾蚊人工。中出羊子曾參選2015年區議會選舉，出戰油尖旺櫻桃選區，最終喺選舉中只獲172票，未能勝出，排名係3個候選人入面最低。

近年屢戰屢敗嘅立法會前議員馮檢基(KK)，離開佢老巢深水埗，跨區轉戰尖沙咀西選區，呢次同樣落敗告終，得票只有154票，但埋單就要近6萬蚊，計返條數，每票差唔多要384蚊換返嚟。

同譚香文一樣，KK都係無選舉捐贈，雖然KK囝囝馮本一唔收人工，免費幫爸爸做選舉助理同拉票人，但佢都用咗成2萬蚊請咗1個人做選舉代理人。至於雜項開支方面，有4人為兼職，協助佢開設街站事宜，呢4個人嘅人工大約4600幾蚊，另外佢仲有2筆食環署清拆橫額嘅費用未找數，大約980蚊，要喺出年1月10號之前繳交。