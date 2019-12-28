修例風波：理大公布催淚煙殘餘物檢測　各樣本均低於標準

理工大學上月爆發激烈衝突，警方向理大校內施放多枚催淚彈，校內各處亦有燒毁痕迹。理大被圍封10多日，校方本月初委託獨立認可實驗室，在校園不同地點採集了空氣、水、土壤及環境表面之擦拭樣本作檢測。校方今日(28日)公布水質、土壤和環境表面擦拭測試樣本以及在空氣樣本中含CS粉末的檢測報告，指檢測樣本顯示其二噁英、總氰化物等化學物成分均遠低於安全標準限值，至於空氣樣本的其餘檢測結果，預計將於明年1月收到。

理大表示，檢測涵蓋了就所採集之樣本內，含有屬於催淚氣體殘留物的主要化學成分，包括二噁英、總氰化物、總多氯聯苯(PCBs)、多環芳香烴(PAHs)和鄰-氯代苯亞甲基丙二腈(CS粉末的活性成分)。校方獲得結果，並參照本地或國際相關政府部門或機構所訂定的認可標準，有關土壤、自來水和擦拭樣本內含有以上提及的污染物，以及在空氣樣本中所含的CS粉末之數值，均遠低於相關的安全標準限值。

理大指，此舉是為確保學生和教職員享有健康安全的校園環境，並釋除對校園內殘留催淚氣體有害物質的疑慮，校方亦已對各大樓進行安全檢測工作，包括評估建築物的結構安全、進行室內空氣檢測、清洗空調濾隔，並就個別建築物進行了徹底清潔消毒。