修例風波：7月財會取消　10年醫院發展計劃近半延期

立法會大樓在7月1日被示威者闖進破壞，令同月財務委員會會議全告取消，受影響的議程包括4所公立醫院的重建及擴建撥款申請。根據食物及衞生局向立法會提交的最新文件，「第一個10年醫院發展計劃」近半項目的完工時間，較原定延遲一至兩年，受影響的包括葵涌醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院及瑪嘉烈醫院。

立法會財委會今年11月撥款近100億港元，用作4間醫院的重建或擴建計劃。食物及衞生局列出「第一個10年醫院發展計劃」的預期完工年份，14個項目預計會在2021至2028年陸續落成。對比早前的立法會文件，當中6個項目都較原定計劃延遲了一年，佔整體近一半。

受影響的6個項目涉及3166個床位，其中葵涌醫院、威院和北區醫院的撥款申請，因立法會被示威者破壞而受阻。瑪嘉烈醫院的工程比原定延遲2年，文件指醫管局將邀請工程顧問，研究放寬瑪嘉烈醫院荔景大樓地積比率及建築物高度限制的可行性，未知是否與工程延期有關，該項目涉及400個床位。

政府在2016年施政報告中宣布已預留2000億港元專款，承擔在未來10年推行醫院發展計劃，以妥善規劃重建或擴建現有醫院和興建新醫院。第一個10年醫院發展計劃預計可使公立醫院病床的數目增加超過6000張，以涵蓋至2026年的服務需求。