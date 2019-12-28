3賊元朗圖爆餐廳斷正　警擎槍截車拘1人

元朗警區一名休班探員，今日(28日)凌晨3時許，行經康景街23號一間餐廳時，發現3名戴鴨舌帽及口罩的男子形迹可疑，懷疑正試圖用工具撬開餐廳正門，遂離遠埋伏監視，並暗中要求增援。新界北總區衝鋒隊接報趕至，3名男子看見警員後，立即分頭向不同方向逃走。其中一人在逃走期間，登上一輛私家車企圖驅車離開，衝鋒隊人員擔心生命受威脅，一度拔出佩槍示警，對方見狀終棄車奔逃。

警方經一番追截後，拘捕一名中國籍男子，其後在現場進行調查，並在被棄下的私家車旁邊，檢獲一個內有身份證明文件的銀包，相信是賊人匆忙逃走時遺下，正根據相關資料通緝該名男子。

警方調查涉案私家車，證實前後車牌均為假牌，檢查車輛底盤號碼後，初步掌握車主資料，並確認該車沒有報失紀錄，相信車主與案有關，正作出通緝。警方又在車上檢獲大量爆竊工具，包括電鋸、士巴拿、油壓鉗及鐵筆等，正進一步調查案件。

元朗警區總督察(刑事)羅禮謙表示，兩名逃走的賊人，一人穿深色長䄂上衣及長褲，另一人穿淺色長䄂上衣及深色長褲；一人沿大馬路往大棠路奔去，另一人則沿康景街向教育路方向逃走。

警方呼籲，市民如目睹事發經過，或有兩名匪徒的行蹤資料，應盡快與元朗警區刑事調查隊聯絡。年近歲晚，市民亦需加強防盜意識，如發現形迹可疑人士，應立即報案處理。