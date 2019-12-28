政Whats噏：批政府處理修例風波不力　麥嘉晉籲各方堅持對話

喺過去呢半年，香港社會動盪不安，曾經喺8月獲政府邀請到禮賓府出席「如何建構對話平台」會議嘅麥嘉晉(Raymond)，批評政府處理反修例風波無方，仲激化矛盾，勸喻各方堅持推動對話。

Raymond係民主思路嘅前成員，亦身兼工業貿易諮詢委員會委員。佢今日(28日)喺Facebook貼文，講到喺6個月前為修例風波憂慮過、討論過，亦建議過包括成立獨立調查委員會、停止單靠警力化解政治危機等，但至今大部分仍未得到妥善處理，社會仍然風雨飄搖，衝突未見盡頭。

佢又話眼見示威者同警方爆發嘅衝突情況，從前喺香港人眼中幾近不可想像嘅瘋狂行為，喺過去半年切切實實、持續不斷地發生；但政府一直處理危機的方式，不但未能有效紓解社會情緒同解決問題，更激化藍黃雙方、警民之間嘅矛盾，至今卻仍冇人因此而被問責。

依家嘅困局點解決？佢話唔想香港從此返唔到轉頭，所以懇請大家喺咁艱難嘅格局中，堅持推動對話、盡力減少因情緒而喺工作同生活中失咗分寸、拋棄應有嘅道德同專業底線。佢相信冇人想睇到當社會嘅鐘擺遠離兩極之時，先赫然發覺，香港回頭已是百年身。