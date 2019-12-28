政Whats噏：容海恩走訪旅行社　硬銷資助同消費券

容海恩(左起)同葉慶寧向Fred哥了解業界經營困難。

反修例運動持續半年，香港經濟受到嚴重打擊，旅遊業更加係首當其衝，腹大便便嘅新民黨立法會議員容海恩(Eunice)日前走訪旅遊業界，聆聽業界苦況之餘，仲乘機Hard Sell(硬銷)早前向財爺提交新一份《財政預算案》嘅建議，即係向旅行社派錢同向港人派發消費券。

Eunice喺Facebook上載咗一段短片，係佢聯同該黨中央委員會委員、香港旅行社東主協會會長葉慶寧，向旅行社老闆Fred哥了解經營困難。Fred哥話佢哋做出境旅遊嘅營業額下跌20%至25%，而部分做入境旅遊嘅公司更加大跌80%至90%，又話由於旅遊唔係必需品，影響逐漸會增大。

期間，Eunice仲特登向Fred哥重提該黨向財爺提交預算案嘅建議，話希望喺財政儲備撥款中撥出2.7億港元，向全港每間少於50名員工嘅旅行社提供15萬港元資助，同時向港人派發1萬蚊消費券，當中2000蚊用喺旅遊。對於派發消費券分為飲食、零售同旅遊3部分，Fred哥認為係好事嚟，可從提高消費意欲開始，逐漸養成消費習慣。

Eunice好希望財爺會接納提議，仲話假如有特首大力支持嘅話，將會振興經濟；葉慶寧就認為如果政府先撥錢出嚟，向行家提供援助，形容係雪中送炭，畀機會佢哋生存，繼而發揮作用，搵返啲客源先係最重要。

見到Eunice咁落力推銷，財爺會唔會考慮推出類似嘅措施幫業界渡過難關呢？