政Whats噏：立法會大樓安全成疑　秘書處爆逃亡潮？

因為政府修訂逃犯條例惹起極大爭議，由年初喺議會內爆發混亂，引致有議員同保安受傷。到6月初開始亂局蔓延到立法會大樓外，大樓數度被包圍，多次需要實施黃色以至紅色警示，甚至需要由防暴警員進駐把守，及至7月1日立法會受到衝擊而淪陷，眾多示威者更加闖入大樓大肆破壞。睇返立法會秘書處近日就喺網頁貼出多個職位空缺，見到當中唔少要請人嘅空缺都係人工高嘅職位，唔通嗰班離職嘅職員係因為擔心自身安全，所以嚇到走晒？

立法會秘書處早前貼出7個職位空缺，招聘嘅職位分別係已經過咗申請期限嘅圖書館主任、訪客助理、議會研究主任及高級議會研究主任，以及仍然開放申請嘅議會秘書、二級行政事務助理，以及助理翻譯主任。當中最吸引嘅職位係高級議會研究主任，入職月薪高達70,590港元，相當於公務員總薪級表第34點，而頂薪點則為總薪級表第44點，即月薪超過105,000港元。

另外，圖書館主任、議會研究主任同議會秘書呢3個職位，入職月薪都過5.5萬港元，而佢哋嘅頂薪點相當於總薪級表第33點，即高達70,090港元。其餘3個職位入職月薪分別由近1.5萬港元至3萬港元不等，當中助理翻譯主任嘅頂薪更加超過5萬港元。而且每個職位都能夠享受到醫療、牙科等眾多附帶福利，加上設有約滿酬金制度。相信有唔少人都會覺得係「筍工」嚟。之但係，點解呢幾個職位會出現空缺呢？點解秘書長陳維安留唔住呢班員工呢？

立法會秘書處回應查詢時話，職位空缺出現嘅主要原因一般包括退休、辭職，或者約滿後離任，又指今年下半年立法會秘書處共有12位職員離職，而以全年計算，包括退休人數在內，立法會秘書處今年嘅流失率為4.2%，指數字同去年嘅流失率相若。

之但係，香港亂局仲未平定，唔少遊行示威嘅集會都喺立法會大樓附近舉行，可見立法會大樓仍然有可能成為示威者嘅攻擊目標，唔知又有幾多人願意冒住呢個風險，喺大樓入面工作呢？究竟要幾時先請到人填補返呢啲空缺呢？