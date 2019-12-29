民主派壟斷區會　圖推倒觀塘噴泉及摩頓臺工程

新一屆區議會選舉中，民主派取得全港十八個區議會其中十七個的主導權，逾二百名年輕政治素人擠身議會。惟新一屆區議會任期尚未開展，民主派已計劃推翻一直被指為「小白象」的具爭議工程，包括觀塘海濱音樂噴泉，以及灣仔摩頓臺興建活動中心工程。

觀塘音樂噴泉及灣仔摩頓台興建活動中心工程的撥款已獲立法會財務委員會批准，工程亦已展開。民主黨觀塘候任區議員梁翊婷表示，工程造價達五千萬港元，對社區並無好處，認為撥款應用作為區內長者提供眼科檢查服務或興建單車徑。但由於工程已展開，現階段需等當局計算已花費多少錢，餘額又有多少，再考慮煞停或更改工程內容，而她亦會在地區諮詢市民意見。順利連任的民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，會尊重當時議會議決結果，若來屆議會經討論後決定煞停，只能說是無可奈何，惟工程已展開，他促請各方衡量已花的公帑及已簽訂的合約。

至於涉款約一億三千萬港元的灣仔摩頓臺活動中心工程，連任灣仔區議員的楊雪盈已聯同八名當區候任議員要求當局中止工程，楊揚言如當局不中止工程，將會在新一屆區議會提出動議要求中止。楊又表示現正推動重新諮詢，期望在下月內提交有關文件。

民政事務局表示，興建摩頓臺活動中心及觀塘海濱音樂噴泉兩個項目工程已於去年十一月獲立法會財委會通過撥款進行。政府已根據財委會通過的工程範圍招標，並與承建商簽訂合約，有關建築工程已展開，預計二○二一年完工。局方會按財委會通過的工程範圍及與承建商簽訂的合約監督承建商完成工程，亦樂意向新一屆區議會報告進展。