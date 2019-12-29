東方日報A1：賓館慘情　新春過後幾百間冇得剩

反修例示威沒完沒了，新春過後料會有數百賓館等執笠！持續近七個月反修例抗爭重挫旅遊業，本港入境團大跌九成，由每日二百團激減至不足廿團，商務休閒客齊報跌。酒店賓館不惜連環劈價吸客，酒店房價大減一半，賓館降價至一百至兩百元，仍乏客問津。業界指酒店整體收入最少跌五成，賓館更長蝕，不少捱過聖誕元旦，春節後就決定前途，業界估計新春後將有數百間賓館結業或轉型；有賓館東主呻慘，惟有變招更新房間長租保本。

聖誕假期原是旅遊旺季，但今年聖誕衝突處處、嚇怕遊客。入境處出入境旅客數字顯示，本月廿一至廿六日聖誕長假期間，總出入境人次約為四百九十九萬五千，按年減少約兩成三，入境人次為約二百三十萬，按年跌約兩成六，內地訪客跌幅最顯著，入境人次不足四十五萬，較去年同期大減五成六，其他地區旅客入境人次僅為十七點二萬，按年跌四成三。台灣最新官方統計顯示，台灣旅客在今年八至十月期間赴港人次，分別約十二點四萬、十一點五萬和十三點三萬，同為自○八年來最低。

旅遊業議會主席黃進達昨早在電台節目指出，反修例示威嚴重打擊業界生計。入境團出現九成跌幅，由以往每月二百團暴跌只餘廿團，商務及休閒旅客同樣下跌，反映旅客對來港旅遊有擔憂。黃指，與旅遊業相關的導遊及旅遊巴司機以往可能一個月接十多團，現在一個月一團也沒有，需另覓散工維生，例如從事保安或餐飲。

對於下月的農曆新年，旅遊業界同樣不看好。黃指，雖然農曆新年仍有不少活動吸引旅客，如旅發局的新春嘉年華，但由於新春假期向來以內地個人遊為主，所以訪港旅行團在該假期間的數量一向不多。

酒店業同樣受打擊，旅遊界立法會議員姚思榮表示，部分酒店需要大劈價吸客，平均降低價錢至五成，三、四星酒店價錢與賓館相若，賓館業難以持續經營，數百間賓館或會轉型為月租或不再續約經營下去。「賓館嘅設施、地點跟酒店比較可能會有差距，你話價錢可以係幾多？一百多至兩百元連皮費都唔夠，所以租番嚟開嘅賓館經營者係有困難嘅，部分到期就唔再續約，因為做唔落去。」

姚指，農曆新年是傳統旅遊旺季，內地有長假期，會有內地客訪港。惟近月旅客對來港有顧慮，聖誕期間看到旅客不願來港感受節日氣氛，相信業界仍在觀望農曆新年的情況。他估計新年期間，酒店等價格不會太高，如果未來數星期不再發生衝擊商場等亂事，春節旅客來港會較聖誕檔期好。

對於有示威者勢要「攬炒」本港經濟，以求商界向政府施壓回應訴求，姚指，內地不少商場已較香港空間大，設施亦不相伯仲，批評示威者搗亂商場只會令本地客及旅客改到珠三角其他城市旅遊，質疑為何要將香港競爭力雙手奉送予其他城市。

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