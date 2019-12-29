我有正能量：照顧者無障　提供知識　互相打氣學習

香港人口持續老化，患認知障礙症的長者亦愈來愈多。有精神科專科醫生估計，20年後認知障礙症患者將增至30萬名，較2009年上升3倍。 家人一旦患上認知障礙症，生活起居每一個細節都成問題，照顧者的負擔加重，忽如其來的壓力或會使人深陷崩潰邊緣。有慈善機構開設資源中心，由不同專業人士舉辦活動及提供支援，協助照顧者面對難關。

「我哥哥、媽媽先後患上認知障礙症，我自己又有家庭要照顧，當時真係好無助。」Eva 是家人的照顧者，更被形容為「夾心照顧者」，即意指她雖不是與父母長輩同住，卻要同時兼顧上一代與自己的家庭。「我試過1日報3次警，當時哥哥周圍去，唔知去咗邊，街邊啲人推銷叫佢簽名，佢又走去簽。」

她憶述當時的情況，可謂心力交瘁，「媽媽同哥哥一齊住，後來我發現佢哋有認知障礙的症狀，兩個行得走得，但已經唔認得路，每日都要去照顧佢哋。」Eva表示，當時精神壓力大得令她一度面臨崩潰，幸而在「大人站」找到同路人，「有好多關於認知障礙、生死嘅書可以睇，更加有其他照顧者可以一齊交流，成為一個社群，唔再係孤軍作戰。」

Eva的哥哥後來入住醫院的療養院，卻迎來更大的打擊。「哥哥因病過咗身，我好驚媽媽知道之後頂唔順，一邊好傷心，一邊好糾結，應唔應該同媽媽講？」她考慮多天，不斷尋求身邊人的意見，直至出現了一個契機，令她作出選擇。「我嗰時聽到講座有人分享『哀傷的權利』，係講究竟認知障礙症患者有冇權利知道生離死別，有冇權利哀傷。」最後，Eva決定將消息告知，沒料到媽媽竟出奇地冷靜，更親身送兒子最後一程，「佢話多謝我有同佢講，可以見哥哥最後一面。」

「大人站」是一個照顧資源中心，提供安老或醫療等知識，更連結社福醫護界，定時舉辦各種主題講座和工作坊，希望一眾照顧者得到實際幫助，學懂處理家人的情況。駐中心社工鍾瑞平指，大多照顧者都不知道社區有甚麼資源協助，往往獨力支撐，壓力隨時爆煲。「壓力處理係好重要嘅課題，喺呢度可以抖吓氣，互相支持。」他指，除了情感上的支援，生死教育或照顧方法都要「進修」，「例如家人入到醫院有咩情況出現，要注意啲咩，都會有物理治療師、職業治療師等，就日常照顧議題同大家討論，減輕照顧者的困擾。」

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