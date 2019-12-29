修例風波：政府下月推中小企支援措施　加碼資助多個基金

反修例風波衝擊多個行業，政府於早前推出多輪支援措施。政府今(29日)表示，將於明年1月實施加強支援中小企業的措施，包括推出全新的「中小企資援組」服務，並優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(「BUD專項基金」)及「中小企業市場推廣基金」(「市場推廣基金」)。

由明年1月1日起，一支名為「中小企資援組」(SME ReachOut)的支援小隊將開始投入服務，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃，並解答申請上的問題，以提高他們對政府資助計劃的認知，並鼓勵他們善用政府提供的支援。

此外，「BUD專項基金」及「市場推廣基金」獲增加注資，將由下月20日起增加每家企業的累計資助上限和首期撥款比率，以及擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍，以協助企業提升競爭力及拓展內地和海外市場。

「BUD專項基金」的優化措施包括：

1. 將「BUD專項基金」下的東南亞國家聯盟(東盟)計劃擴展為自由貿易協定(自貿協定)計劃，資助地域範圍由東盟十國擴大至涵蓋其他與香港簽署自貿協定的經濟體，包括新西蘭、歐洲自由貿易聯盟四國、智利、澳門、 格魯吉亞和澳洲。

2. 將每家企業的累計資助上限由目前的200萬港元倍增至400萬港元，包括內地計劃下的累計資助上限由100萬港元增至200萬港元；及自貿協定計劃下的累計資助上限由100萬港元增至200萬港元。

3. 將首期撥款比率由現時核准政府資助額的25%提高至高達75%。

「市場推廣基金」的優化措施包括：

1. 將每家中小企的累計資助上限由40萬港元倍增至80萬港元。

2. 增設選項，讓中小企可以申請高達核准政府資助額的75%作為首期撥款。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，政府自今年8月已公布多輪的支援措施，包括增加資助，並整合現時由不同政府部門或機構管理的中小企中心，為中小企提供一站式的資訊，而上述即將推出的措施，將更有效及靈活地在拓展市場和提升競爭力等方面支援企業，協助他們開拓商機。