修例風波：斥暴徒以逆我者亡威嚇　陳茂波指默許放任毀香港

財政司司長陳茂波今(29日)在網誌表示，香港今年第3季經濟按年負增長2.9%的其中2個百分點，是暴力衝擊與社會動盪因素所造成，按這幾個月的情況來看，第4季統計數字繼續呈現負增長已無可避免，也令政府帳目15年以來首次「見紅」，意味着在經濟衰退下政府調動財政資源的靈活度會下降。陳表示，為了紓緩經濟下行對中小企和市民造成的「痛感」，明年2月份發表的財政預算案會以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主調。

陳指，過去半年的動盪嚴重打擊正在放緩的香港經濟，而更大的衝擊是在人心，暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民的人身安全及言論自由，透過踐踏別人的自由與權利以營造虛張的聲勢，造成「黑色恐怖」，也損害了法治。

他表示，幾代香港人在今年經歷了前所未有的嚴峻考驗，過去近200天，這個地方忽然變得陌生、駭人，暴徒「私了」阻礙他們犯法或持不同意見的市民、惡意破壞私有財產和公物，香港已承受不起更多的暴力與仇恨，如果因為不滿、不快，而對暴徒的橫行、跋扈、甚至兇殘行徑視而不見，這種默許和放任才是真正毀掉香港的元兇。