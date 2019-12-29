修例風波：建制人士斥港台大花筒　促局方削減經費

日前20多位香港電台節目顧問團成員去信商務及經濟發展局局長邱騰華，指香港電台新聞部因報道反修例運動花費大增，要求當局為港台增撥資源，否則需要扣減人手。但有建制人士則持相反意見，指港台今年開支超出年度預算約500萬港元，建議政府要求審計署全面審查港台帳目，衡工量值。建制人士又提到現時網台林立，香港人只有約750萬乘24小時的接收新聞資訊和娛樂節目為前提，局方應了解有沒有空間削減港台經費。

立法會資訊及廣播事務委員會副主席葛珮帆表示，一向認為港台帳目混亂，並重提審計署去年亦曾作調查，提到港台製作費高但收視低，部分節目更加接近零收視，葛更直指港台製作的教育電視模式落後。她又提到，過去半年收到許多市民投訴，指港台所製作的時事評論節目偏頗，不斷唱衰香港。葛認為，港台坐擁每年超過10億港元製作費，有空間進行削減，建議政府全面檢討港台的定位和運作。

前立法會議員王國興更指，政府結束香港電台就最好。他指，港台在2019年全年，包括近半年的暴亂事件中，以至更早時期在議會內兩個月的修例風波，港台都未有報道事實，批評港台「用政府錢反政府」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，認同審計署應該介入調查港台開支，因為港台作為政府部門，面對市民有懷疑時，審計署進行調查是理所當然。他又指，港台在浪費開支上其實早有前科，審計署之前亦曾作調查，而且與其他電視台相比，港台在製作同樣的節目時一直被批評需要用上更多的資源，因此審計署有必要審視其成本效率。