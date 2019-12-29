取消強積金對沖法例草擬正在進行　勞福局冀明年底提交立會

長者貧窮與退休保障問題一向為大眾所關心，勞工及福利局局長羅致光今(29日)發表網誌表示，現時長者生活津貼是長者最主要的社會保障計劃，已有56萬人領取，當中超過九成是領取高額長者生活津貼，雖然每月3585元的高額長者生活津貼，可令一名沒有其他收入的獨居長者的貧窮差距縮短近九成，但未足以完全脫貧。

羅致光表示，就長者領取綜援趨勢，百分率由2013年開始逐年下降，而申領綜援的長者個案數目，亦由2012年初的15.4萬宗下降至今年初的14.2萬宗，他認為上述趨勢與人口高齡化背道而馳，很大可能是整體長者的經濟環境改善、較年長人士的就業率上升，並與2013年開始推行的長者生活津貼有關。

他提到，雖然全民式的養老金有扶貧作用，不過總支出只有約18%是給予有經濟需要的人，相信坊間提出全民養老金不是基於「扶貧」的理念。由2015年年底開展的退休保障諮詢工作，到2017年的《施政報告》已交代了結論。當中兩個退休保障改革的重要建議已在去年推行，其中包括取消「對沖」，即強積金與遣散費或長期服務金的抵銷制度，法例草擬工作已在進行中，目標在出年年底提交立法會。