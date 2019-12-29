石塘咀至會展海濱長廊料2021年初竣工　特設「童樂園」

石塘咀至香港會議展覽中心(會展)的海濱長廊已於今年10月局部提早向公眾開放，預計會在2021年年初全面落成，發展局局長黃偉綸今(29日)在網誌指出，長廊西面正在興建一個以「童樂園」為主題的活動區，又會配合每段長廊的地理環境和市民需要，讓城市設計者有所發揮，創造具獨特性的空間，達致「段段有特色」。

他引述負責有關工程設計的建築署高級工程策劃經理孫志恆表示，「童樂園」將有別於一般以硬件設備為主的兒童遊樂場，設計師藉園境設計，高低起伏的草坪，配以渠管隧道等，為兒童提供自由活動的空間；旁邊則設有涼亭、長椅等，可供遮蔭乘涼和休息。另外，樂園內設有觀景小丘，可供三五知己共聚及觀賞海景；連綿的綠化走廊，可讓遊人閒坐休息，也可作表演或藝術活動空間，多元的設計，希望讓不同人士都可享受這段海濱。

他續指，未來10年維港兩岸將設置超過10公里的新海濱長廊，會繼續配合每段長廊的地理環境和市民需要。如現時近摩天輪的一段中環海濱，提供了靈活多變的活動空間，節目不時變更，為遊人帶來驚喜，亦令海濱更具吸引力；石塘咀西區副食品批發市場至中山公園一帶海濱，是讓兒童玩樂的地方；西營盤豐物道海濱用地則有一個「捐山窿公園」，重現昔日石梨貝的渠管遊樂設施。

「灣仔北及北角海濱城市設計研究」的最後報告剛於本月發表，未來海濱長廊會向灣仔北及北角延伸，並加入新的元素，如外國常見的海岸堤階設計、海濱餐飲設施、水上運動中心等。