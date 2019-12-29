修例風波：衝突削在港營商信心　邱騰華料經濟滯後難復原

不少商舖因被反修例示威和暴力事件波及，無法經營而倒閉。

反修例風波持續對香港經濟造成打擊，商務及經濟發展局局長邱騰華今(29日)在電視節目上表示，其他經濟體系已因中美貿易戰達成的協議而受益，但若香港社會情況沒有改善，經濟上亦不能分一杯羹，令原本有意在港營商的人士，會因為安全問題而有戒心。

邱表示，香港現時受兩大因素影響，其一是外圍中美貿戰，其二是香港內圍因素，而中美貿戰已有改善，包括美國不再提高中國關稅，令周邊經濟體系分享好處，惟香港現時的情況若未能改變，恐難獲好處，來年經濟狀況難以預測。

他又指，香港國際機場一向在客運量及載貨量等排在全球首三位，但近半年卻被其他地區的機場「爬頭」，加上香港現時的失業率為3.2%，相信會令經濟滯後，新年後市況會更差，經濟復原路會更長，更多企業會倒閉，失業率亦會攀升。

對於有商戶被示威者針對破壞，邱指受害的不止是商舖，而是社會整體，包括警方要出動處理，隨之引發衝突，商場關門，市民不敢外出，從而影響香港經濟及就業情況，對零售、酒店及旅遊相關行業影響最深。

至於有市民提倡「黃色經濟圈」，邱認為光顧「黃店」的行為並非一般消費者選擇，社會應反思以政治理念去分化是否合理，質疑以政治理念先行的營商手法能否持續；他又指，市民應以已有機制如監警會及區議會選舉等提出投訴及意見，而非選擇以破壞的手法表達。