巴裔港女中學始學中文　憑努力入大學盼貢獻香港

「我喺呢度出世、呢度長大，呢個社會畀咗我好多，喺巴基斯坦都未必讀到書，我要貢獻返香港社會。」

父母都是巴基斯坦人的愛美(Kulsoom)在香港土生土長，小學在英文學校就讀，身邊的同學全都是南亞裔學生，而在英語教學背景下，愛美小學畢業的時候懂的中文非常少，可能只懂自己的名字，或是簡單的一句「你好」。

愛美的父親長年在香港經商，深明中文的重要性，於是希望愛美能入讀主流中學學好中文。但可能因為愛美面試時都是用英文，他們去過幾間學校叩門都「摸門釘」，直至有一間中學給她一年的機會，若一年內中文有進步的話就可以繼續留校。

根據立法會的文件，2016年香港18至22歲的南亞裔人士，只有10%可在本地升讀學位課程，低於整體人口相關比率23%的一半，而中文就是一大難關。

為了用知識改變命運，愛美即使第一次在華人為主的學校學習，面對適應問題仍然勇往直前，在被取錄的暑假已經開始惡補中文，幾乎每一天都去找老師補習，只要有空檔，不論在吃飯還是在放學後，愛美都會爭取時間溫習，雖然疲累，但她也知道要學得更快，才能跟上進度，所以她堅持着。

勤力的愛美一年後獲准繼續留校，也慢慢地追回進度，更適應了華人為主的社交圈子。因為觀察到較少南亞裔人士在醫學領域工作，不懂中文的同鄉在面對健康問題時也較難求助，因此愛美的理想是成為一名護士，而她也成功入讀港大護理系，坦言希望服務的不只是同鄉，而是回饋社會，幫到所有有需要的病人。她也對自己的前景充滿信心，「我覺得未來都會幾成功，因為自己好勤力。」