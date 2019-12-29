修例風波：社會深層次問題早浮現　學者促問責官員下台

反修例風波持續半年，政府曾表明就事件成立獨立檢討委員會，審視香港社會問題。城市大學公共政策學系教授葉建民今午(29日)出席一個論壇時批評，檢討委員會屬轉移視線、拖延手段，認為大家早已得悉香港的政制、房屋、貧富等深層次問題，應該集中調查反修例風波事件中的責任問題，例如7月21日西鐵元朗站發生白衣人無差別攻擊時，警方為何未有即時出現執法。

對於獨立檢討委員會的人選問題，葉認為政府有尋覓不少人選，但遭拒絕，反映現屆政府沒有朋友；他又指政府過去6個月為社會帶來災難，特首林鄭月娥早已承認責任，而過去半年亦證明政府無能力解決問題，認為林鄭和問責官員應要承擔責任下台。

出席同一論壇的立法會議員鄺俊宇形容檢討委員會是「翻版貨」，認為現階段政府避無可避，應就反修例事件進行獨立調查，甚至有政府高官需要問責下台，否則市民不會心服口服。他又認為，如政府現階段再推出如國民教育等具爭議性的法案，做法屬火上加油。

惟另一立法會議員蔣麗芸則提到，檢討委員會包含反修例事件的來龍去脈，認為是必須要成立。至於針對個別事件，她認為先要有足夠表面證據，又指有於8月31日在太子站被捕的人士入稟法庭向警方索償，認為如法庭受理案件，會有法官審理，亦能代替調查委員會，並指即使林鄭下台，亦無助解決問題。

「國難五金」負責人李政熙認為，即使特首林鄭下台亦未能解決問題，只有香港獨立才可解決。他指，看到不少年輕人上街抗爭感到心痛，認為成年人有責任提供更好保護。在論壇進行期間，蔣多次批評李是壞人，認為他提倡獨立和呼籲年輕人犧牲，更反問李為何自己不作犧牲。

另外，網絡紅人「龍心」曾一度打算進入論壇，但遭現場保安阻止，然後他在論壇外多次播放《義勇軍進行曲》等歌曲，其後有警員到場處理。