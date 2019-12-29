美食節最後一日　參展商嘆周末人流減生意跌三分二

今日(29日)是冬日美食節最後一日，不少商戶都減價促銷吸引客人，當中不乏半價、買二送一等折扣。下午時段人流愈來愈多，走廊、攤檔前皆滿布到場購物和試食的市民，但受累於社會活動，不少商家表示星期六日的人流比平日更少，甚至有小食檔表示今年銷情比往年大跌三分二。相反，有主攻年輕市場的店家反映銷情比往年好，指出年輕人消費意欲強，多願意嘗試新產品。

真真食品東主梁小姐表示，今年絕對是「蝕住做」，往年星期六的銷售額可達到幾萬港元，但昨日(28日)整日的銷售額只有約8000港元，比星期一至五更少，但檔位租金要6.5萬港元，電費亦要近3萬，可說是血本無歸。她直言完場前數小時盡量減價「止蝕」，來貨價23港元的魷魚只賣30港元兩件。她指，除了人流明顯減少之餘，大會今年未有如往年般設立「食街」，令她的店舖位置較偏離主要通道。

急凍海鮮專賣店日鮮食品的負責人陳小姐表示，今年的銷量比往年少了2至3成，客人消費的意欲亦較往年弱，較便宜的海產反而最受歡迎。她表示，今年發現顧客較多會在早上和平日到場購物，或許由於市民周末出門的意欲變低。

意酒坊的張先生表示，今年留意到有不少參展商因社會活動而沒有參展，「無往年咁熱鬧」。他亦指出受經濟和社會因素影響，今年的客人多「講價」，消費明顯比往年更加小心，便宜的產品亦較受歡迎。他預計今年的銷量會比往年少兩成，甚至估計利潤只會剛好足夠支付店租和員工薪金。至完場前數小時，他甚至說：「只要佢講個價高過我入貨成本，我都比佢㗎啦！」

有人歡喜有人愁，今年主打年輕人市場的店家，反映銷情比往年好，年輕人的消費意欲強。專賣日本茶沖劑的黑酢家負責人黃小姐表示，今年的銷量比往年多了2至3成，利潤亦多了1至2成。她估計或是近年年輕人的健康意識提高，令保健飲品受歡迎，直言：「本身諗住要蝕2至3成，依家反而可以比往年賺多1至2成，我哋本身都無諗過！」

專賣日本酒和威士忌的瓶台有限公司採購主任陳先生表示，他們今次的銷售額比8月美食展高出3成，指美食展開幕初期人流不錯，至周末銷量才回落。他亦表示今年年輕人消費力較強，較容易接受日本或是威士忌類產品，即使價格不低亦無阻他們購買。