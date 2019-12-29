修例風波：楊潤雄稱校長若不勝任　有權取消資格

反修例示威半年來有多名教師被捕，教育局局長楊潤雄接受內地傳媒專訪時，被問到若學校不配合局方要求調查教師，甚至校長亦支持教師行為時，局方會如何應對。楊稱，如局方認為校長不能勝任可取消其資格，指每名校長由教育局常任秘書長委任，政府在法律上有權，但強調行使時會十分謹慎。

他續指，如情節嚴重，連當一個教師也不合適，還可取消校長的教師資格。如程度不嚴重，局方會向學校的辦學團體給予反饋，建議辦學團體及校董共同幫助校長，做好工作。他又稱，局方亦可直接委任校董加入學校的校董委員會，參與學校日常管理，「把不好的人抽出來，不要令其他教師擔心」。

楊稱，很容易看出學校的基本態度、是否支持教師，例如學校在回應中認為教師「沒有問題」，便可知道學校、校長的態度和立場可能「有問題」，然後從管理角度處理。

另外，教育局早前公布一名官立中學教師使用不當教材，楊在專訪中表示，涉事教師所使用的教材在觀念上有很大問題，「如果存在那麼大的觀念問題，不太適合當教師」。他指，教師停職後有兩個處理方案，可除牌，或發警告、停薪或將他辭退。他又提到，還有兩名官校老師因在網絡發表不當言論，被調到教育局辦公室工作，令他們不能直接接觸學生。

對於理工大學校園在上月衝突受嚴重破壞，楊指大學若未能處理「爛攤子」，政府有需要幫助。至於是否需要調整大學撥款，他稱要考慮會否影響大學研究及教學工作，但不會因為校園被破壞而增加撥款。