天雨下工展會最後周末人流減　商戶嘆客人只睇唔買

今日(29日)是工展會展期最後一個周末，受天雨影響，到場的市民明顯較少，攤檔亦紛紛開始促銷。有商戶反映今日的銷情受天氣影響未及預期，但總括而言，銷量仍比預期中好；有商戶則慨嘆今年銷情是歷來最差，往年至展期後期已知大概賺多少，但今年仍未知能否「返本」，直言：「依家真係打個和都當贏！」

專賣夾萬的鷹金庫有限公司董事林衛基表示，今年的銷量受社會活動、商戶減少、展期時間縮短影響，人流少近30%，他預計銷量至少少15至20%。他直言一開始已把價錢壓低，但仍未能提高銷量，令利潤更難預測。他指今年的客人比往年謹慎得多，往年可能行1、2次已會下單，但今年有客人會行3、4次仍不購買，加上賣的是耐用品，與消耗品不同，不是每個家庭都需要，他坦言：「我覺得今年真係仲慘過沙士！」

茶葉專賣店的營業經理賴先生指出，在開展初期，市民積累以久的消費意欲爆發，銷量與往年相若，但至後期消費力沒有持續，明顯比往年少10至20%，預計利潤亦會少約10%。他表示，由於展期縮短，上班族又未必會特意在放假時到場「人迫人」，失去往時其中一群主要消費群，到場的客人不少「只睇唔買」，甚至有客人對他說：「我最後一日再嚟買，覺得你會再賣平啲！」

相反，主售賀年食品和海味的官燕棧，其品牌經理單少雯表示，今年的銷售比預期好，銷量甚至比往年多10至20%。她直言本來只希望銷量可以與往年「拉平」，但開展初期發現有客人特意入場購物，亦有舊客戶特意「返轉頭」光顧，拉高整體銷量。她表示近期社會活動降溫，或許對銷情有正面的影響。