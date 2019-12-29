政Whats噏：葉劉淑儀稱自己被跣　爆行會有人曾提請辭

葉劉淑儀指政府一開始話唔會撤回修例，但其後又宣布暫緩，形容自己「被跣」。

《逃犯條例》修訂演變成政治風暴，示威風波愈演愈烈。行政會議成員葉劉淑儀表示，當時曾打電話去問政府會唔會撤回條例，政府一開始話唔會，但之後就宣布暫緩修例工作，葉劉形容自己「被跣」。

葉劉接受訪問時話，「我當然有問政府，我打電話去問，會唔會退讓，佢哋話唔會」。去到之後政府決定暫緩修例工作，葉表示：「咁我知道我『被跣』喇。」不過佢話特首喺公布前有見佢同佢解釋原因嘅。

葉劉淑儀又話其實行會成員曾向特首提出過辭職，話如果辭職可以幫到特首嘅話，佢哋唔介意。不過特首就話行會嘅角色「邊緣」，淨係畀意見，要問責都未輪到行會成員咁喎。

咁司局長角色唔邊緣喇啩，葉劉話官員嘅改組，首要考慮係幫唔幫到件事，如果有可能幫到嘅，而唔係淨係問責畀市民消氣。佢話問責班子既然呢幾個月嚟咁辛苦，自己真係唔明班問責班子係咪真係咁戀棧。佢又話喺政府嘅角度，就算畀班高官離開，都要諗搵邊個嚟填補先得。不過問到覺得邊位官員最應該問責，佢就話唔方便講喇！